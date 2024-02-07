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Сегодня, 07:13

Беккер объявил о завершении сотрудничества с Руне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер сообщил, что покинул команду датского теннисиста Хольгера Руне.

«Я хотел бы сообщить вам, что немедленно покидаю пост главного тренера Хольгера Руне. Мы начали это сотрудничество с первоначальной целью — выйти в финал турнира ATP в конце прошлого года, но, двигаясь вперед, я понял, что для того, чтобы все прошло успешно, мне нужно быть доступным для Хольгера гораздо больше, чем я могу. Из-за профессиональных и личных обязанностей я не могу дать Хольгеру то, в чем он сейчас нуждается. Я желаю ему только самого лучшего и всегда буду его фанатом номер один. Я действительно ценю это совместное путешествие», — написал Беккер в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что датчанин подписал контракт с компанией IMG, занимающейся спортивным менеджментом. Его мать Анеке Руне покинула пост менеджера.

Беккер и Руне начали сотрудничество в октябре 2023 года. В конце лета 20-летний датский теннисист прекратил работу с Патриком Муратоглу.

Теннис
Борис Беккер (теннис)
Хольгер Руне
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