Медведев, Джокович, Надаль, Алькарас, Синнер и Руне сыграют в новом супертурнире в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии объявили о проведении нового супертурнира, в котором примут участие сильнейшие теннисисты мира.

Соревнования, получившие название 6 Kings Slam, состоятся в Эр-Рияде в октябре этого года. На них выступят россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, датчанин Хольгер Руне, а также испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

«Буду рад вернуться в Саудовскую Аравию. Я с нетерпением жду возможности стать частью этого нового мероприятия. Собрать лучших теннисистов мира в одном месте — это здорово, мне не терпится встретиться со всеми», — приводят слова Медведва организаторы турнира.

Общее количество титулов «Большого шлема», завоеванного участниками турнира, на данный момент составляет 50. Джокович является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на «Шлемах» — 24.