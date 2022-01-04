Медведев обыграл Минаура и обеспечил России досрочную победу над Австралией на ATP Cup
13:18
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минаура на ATP Cup — 6:4, 6:2.
Благодаря этой победе сборная России досрочно победила Австралию. Счет в матче — 2:0 в пользу россиян.
Командам предстоит провести еще одну игру в парном разряде: Даниил Медведев и Роман Сафиуллин встретятся с Джоном Пирсом и Люком Сэвиллом.
Сборная России одержала вторую победу на ATP Cup, до этого команда выиграла у Франции (2:1).
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B
Россия — Австралия
Даниил Медведев — Алекс Де Минаур — 6:4, 6:2
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры
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