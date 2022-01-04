Медведев обыграл Минаура и обеспечил России досрочную победу над Австралией на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минаура на ATP Cup — 6:4, 6:2.

Благодаря этой победе сборная России досрочно победила Австралию. Счет в матче — 2:0 в пользу россиян.

Командам предстоит провести еще одну игру в парном разряде: Даниил Медведев и Роман Сафиуллин встретятся с Джоном Пирсом и Люком Сэвиллом.

Сборная России одержала вторую победу на ATP Cup, до этого команда выиграла у Франции (2:1).

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B

Россия — Австралия

Даниил Медведев — Алекс Де Минаур — 6:4, 6:2