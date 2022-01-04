Россия вышла вперед в матче с Австралией на ATP Cup благодаря победе Сафиуллина
11:36
Сборная России по теннису вышла вперед в матче с Австралией на ATP Cup — 1:0.
Роман Сафиуллин одержал победу над Джеймсом Дакуортом в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4.
Сегодня, 4 января состоятся еще две встречи в рамках матча России и Австралии. В 12.05 (мск) Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минауром в одиночном разряде, после этого Медведев в паре с Романом Сафиуллиным сыграет против Джона Пирса и Люка Сэвилла.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B
Россия — Австралия
Роман Сафиуллин — Джеймс Дакуорт — 7:6 (8:6), 6:4
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры
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