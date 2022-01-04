Россия вышла вперед в матче с Австралией на ATP Cup благодаря победе Сафиуллина

Сборная России по теннису вышла вперед в матче с Австралией на ATP Cup — 1:0.

Роман Сафиуллин одержал победу над Джеймсом Дакуортом в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4.

Сегодня, 4 января состоятся еще две встречи в рамках матча России и Австралии. В 12.05 (мск) Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минауром в одиночном разряде, после этого Медведев в паре с Романом Сафиуллиным сыграет против Джона Пирса и Люка Сэвилла.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B

Россия — Австралия

Роман Сафиуллин — Джеймс Дакуорт — 7:6 (8:6), 6:4