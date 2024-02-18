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Сегодня, 06:43

Алькарас тяжело отреагировал на поражение от Харри в полуфинале турнира в Аргентине

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от чилийца Николаса Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (6:7 (2:7), 3:6).

«Это тяжелое поражение, оно меня очень ранило. Есть много вещей, которые мне нужно улучшить, и мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы. Я играл в хороший теннис, но очень далекий от моего реального уровня. Я чувствовал себя хорошо физически, и это важно. Я думаю, что скоро начну давать хорошие результаты», — сказал Алькарас после игры.

В финале Харри встретится с аргентинцем Факундо Диасом Акостой.

Теннис
Карлос Алькарас
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