Алькарас проиграл Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе
Чилиец Николас Харри вышел в финал турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина).
В полуфинале спортсмен обыграл первого сеяного турнира, испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:2), 6:3.
В финале Харри встретится с аргентинцем Факундо Диасом Акостой.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP IEB+ Argentina Open
Призовой фонд 642 615 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Николас Харри (Чили, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:2), 6:3
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