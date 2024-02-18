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Алькарас проиграл Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Чилиец Николас Харри вышел в финал турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В полуфинале спортсмен обыграл первого сеяного турнира, испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:2), 6:3.

В финале Харри встретится с аргентинцем Факундо Диасом Акостой.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP IEB+ Argentina Open

Призовой фонд 642 615 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Николас Харри (Чили, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:2), 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
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