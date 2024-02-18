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Сегодня, 08:00

Кафельников рассказал, готов ли он возглавить спорт в родном Сочи: «Если мне будут говорить, что делать — исключено»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников.
Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин,, архив «СЭ»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал, при каких условиях мог бы возглавить спорт в родном Сочи

— Сейчас меня с Сочи связывают только родители, которых я периодически езжу проведать из Москвы, где живу постоянно. Сочи — очень хороший город, но в плане спорта там еще многое можно сделать, чтобы и теннис должным образом развить, и другие виды спорта. Климат-то для России уникальный, на открытом воздухе можно заниматься круглогодично! Потенциал у города очень большой, но сейчас другие проблемы, и заниматься спортивными должным образом никто не хочет.

Хотел бы я этим заняться? Смотря в каком качестве и с каким функционалом. Если под лозунгом «Делай, как ты сам все это видишь» — то, может, и согласился бы. А вот «Ты — наше знамя, и мы говорим тебе, что делать» — это исключено. Многие, наверное, готовы за хорошие деньги работать таким образом и играть в чужие игры, но не я.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет

Евгений Кафельников
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