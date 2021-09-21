Хачанов обыграл Мюллера в первом раунде турнира в Метце
16:42
Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Александра Мюллера (4:6, 6:1, 6:3) в матче первого раунда турнира АТР в Метце (Франция). Матч продолжался два часа.
Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Ришар Гаске (Франция) — Петер Гойовчик (Германия).
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 7) — Александр Мюллер (Франция, Q) — 4:6, 6:1, 6:3
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