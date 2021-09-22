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Донской не смог выйти во второй круг турнира в Нур-Султане

11:10

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Нур-Султане проиграл корейцу Квон Сун Ву со счетом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Россиянин сделал 2 эйса и одну двойную ошибку, при этом не имел ни одногоо брейк-пойнта.

Во втором круге Сун Ву встретится с сербом Душаном Лайовичем.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 541 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Квон Сун Ву (Корея) — Евгений Донской (Россия, Q) — 6:4, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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