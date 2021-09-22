Донской не смог выйти во второй круг турнира в Нур-Султане
11:10
Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Нур-Султане проиграл корейцу Квон Сун Ву со счетом 4:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Россиянин сделал 2 эйса и одну двойную ошибку, при этом не имел ни одногоо брейк-пойнта.
Во втором круге Сун Ву встретится с сербом Душаном Лайовичем.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 541 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Квон Сун Ву (Корея) — Евгений Донской (Россия, Q) — 6:4, 6:3
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