Медведев примет участие в «Кубке Кремля»
13:49
Победитель US Open-2021 Даниил Медведев примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, информирует пресс-служба соревнований.
Также в турнире примут участие и другие россияне — Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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