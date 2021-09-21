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Медведев примет участие в «Кубке Кремля»

13:49
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Победитель US Open-2021 Даниил Медведев примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, информирует пресс-служба соревнований.

Также в турнире примут участие и другие россияне — Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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Роман Шишов все материалы автора

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