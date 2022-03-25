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Сегодня, 13:18

Даниил Медведев прокомментировал свое отношение к борьбе с Джоковичем за звание первой ракетки мира

Медведев рассказал, как относится к борьбе с Джоковичем за звание первой первой ракетки мира
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал соперничество с сербом Новаком Джоковичем за звание первой ракетки мира.

28 февраля россиянин впервые возглавил рейтинг ATP, но спустя три недели вернулся на второе место.

«Это не то, о чем я думаю. Я не ложусь спать с мыслями «как я мог потерять первое место и как его вернуть?» Я знаю арифметику, читаю обо всем понемногу. Все то же самое, что и в Индиан-Уэллсе. Мне не удалось сыграть наилучшим образом. Я лишился первой строчки. Думаю, у меня будут шансы вернуться, если мне удастся показать хороший теннис в Майами», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Завтра, 26 марта, Медведев сыграет с британцем Энди Марреем. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://www.atptour.com/
Даниил Медведев
Новак Джокович
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