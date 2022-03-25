Тарпищев оценил шансы Медведева в матче против Маррея

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Энди Мареем во втором круге турнира в Майами.

«Опасаться за результат не стоит. Маррей всю жизнь играл от защиты, а Даня — созидатель, здорово играет на задней линии. Весь вопрос в форме Медведева. Думаю, ничего не помешает Дане победить. Нужно просто играть в свой теннис, ничего выдумывать не надо», — рассказал Тарпищев «Чемпионату».

Матч Маррея с Медведевым состоится 26 марта в 17.00 мск.