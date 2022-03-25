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Сегодня, 12:30

Тарпищев оценил шансы Медведева в матче против Маррея

Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Медведева против Маррея
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Энди Мареем во втором круге турнира в Майами.

«Опасаться за результат не стоит. Маррей всю жизнь играл от защиты, а Даня — созидатель, здорово играет на задней линии. Весь вопрос в форме Медведева. Думаю, ничего не помешает Дане победить. Нужно просто играть в свой теннис, ничего выдумывать не надо», — рассказал Тарпищев «Чемпионату».

Матч Маррея с Медведевым состоится 26 марта в 17.00 мск.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4645875-tarpischev-rasskazal-kak-nuzhno-sygrat-medvedevu-chtoby-obygrat-marreya.html
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
Энди Маррей
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