Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:35

Ольховский: «За счет рваного темпа игры Кирьос может доставить много неудобств Рублеву»

Ольховский считает, что за счет рваного темпа Кирьос может доставить много неудобств Рублеву
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Андрея Рублева с Ником Кирьосом во втором круге «Мастерса» в Майами.

«Матч с Кирьосом будет интересным. Не знаю, в какой форме сейчас Ник, но по большому счету он может за счет рваного темпа, рваной игры доставить много неудобств Андрею. Если Рублев будет стабильно играть, то я ему отдаю предпочтение, так как Кирьос непредсказуем: может один матч провести блестяще, второй матч проиграть достаточно легко.

Многое зависит от Рублева: насколько стабильно и остро он будет играть, не дав Кирьосу шанса разрывать и атаковать. Но тот же Ник подает сумасшедше хорошо. Если будет делать так в игре с Рублевым, то доставит много неприятностей", — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Отметим, что в первом круге Кирьос победил француза Адриана Маннарино в двух сетах — 7:6, 6:3. Австралиец сыграет с Рублевым сегодня, 25 марта, начало — в 22:00 (мск).

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4646097-olhovskij-za-schyot-rvanogo-tempa-i-igry-kiros-mozhet-dostavit-mnogo-neudobstv-rublyovu.html
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Ник Кирьос
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев прокомментировал свое отношение к борьбе с Джоковичем за звание первой ракетки мира
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости