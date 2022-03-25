Ольховский: «За счет рваного темпа игры Кирьос может доставить много неудобств Рублеву»

Ольховский считает, что за счет рваного темпа Кирьос может доставить много неудобств Рублеву

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Андрея Рублева с Ником Кирьосом во втором круге «Мастерса» в Майами.

«Матч с Кирьосом будет интересным. Не знаю, в какой форме сейчас Ник, но по большому счету он может за счет рваного темпа, рваной игры доставить много неудобств Андрею. Если Рублев будет стабильно играть, то я ему отдаю предпочтение, так как Кирьос непредсказуем: может один матч провести блестяще, второй матч проиграть достаточно легко.

Многое зависит от Рублева: насколько стабильно и остро он будет играть, не дав Кирьосу шанса разрывать и атаковать. Но тот же Ник подает сумасшедше хорошо. Если будет делать так в игре с Рублевым, то доставит много неприятностей", — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Отметим, что в первом круге Кирьос победил француза Адриана Маннарино в двух сетах — 7:6, 6:3. Австралиец сыграет с Рублевым сегодня, 25 марта, начало — в 22:00 (мск).