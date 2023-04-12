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Сегодня, 13:04

Чесноков заявил, что Медведев может проиграть первый матч сезона на грунте

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянин Даниил Медведев может проиграть свой первый матч на турнире в Монте-Карло.

«Я думаю, у Медведева будет тяжелая игра. Первый матч на турнире всегда непросто играть, и Медведев не очень любит грунт, ему больше подходят быстрые корты. Соперник у него непростой, он уже почувствовал корты, плюс Италия находится недалеко от Монте-Карло, так что можно сказать, что Сонего играет практически дома. Сонего умеет неплохо играть, так что Медведев вполне может проиграть, но, конечно, я думаю, что у него хорошие шансы на победу», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

12 апреля Медведев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло. Матч начнется не раньше 14.40 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17505475
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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