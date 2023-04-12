Циципас о Монте-Карло: «Уникальное место, и я рад, что мы снова играем на этих кортах»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал первый матч сезона на грунте. Во втором круге в Монте-Карло Бенжамен Бонзи снялся, когда Циципас вел 4:1.

«Я отлично начал. Повел 3:0 — это всегда хорошо. Вообще рад вернуться на грунт Монте-Карло. Это уникальное место в туре, и я рад, что мы снова играем на этих кортах. Это пробуждает очень приятные воспоминания. Очень жаль, что с моим соперником так получилось. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Циципаса ATP.

В следующем матче Циципас сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия). Грек является действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.