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Сегодня, 09:39

Циципас о Монте-Карло: «Уникальное место, и я рад, что мы снова играем на этих кортах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал первый матч сезона на грунте. Во втором круге в Монте-Карло Бенжамен Бонзи снялся, когда Циципас вел 4:1.

«Я отлично начал. Повел 3:0 — это всегда хорошо. Вообще рад вернуться на грунт Монте-Карло. Это уникальное место в туре, и я рад, что мы снова играем на этих кортах. Это пробуждает очень приятные воспоминания. Очень жаль, что с моим соперником так получилось. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Циципаса ATP.

В следующем матче Циципас сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия). Грек является действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.

Теннис
Стефанос Циципас
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