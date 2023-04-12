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Сегодня, 14:06

Кафельников считает, что Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу в грунтовом турнире в Монте-Карло.

«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от игры Медведева на грунте, исходя из всей истории «любви» с этим покрытием. Пока нет никаких предпосылок, что он будет хорошо выступать на земле. Надеюсь, что я ошибаюсь, но картина сейчас такая. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит — в этом суть. Нужно ждать травяную часть сезона. Любые турниры, но только не грунт», — приводит «Чемпионат» слова Кафельникова.

12 апреля Медведев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло. Игра начнется не раньше 14.40 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5065747-evgenij-kafelnikov-dumayu-chto-medvedevu-ne-udastsya-vyigrat-dazhe-odin-turnir-na-grunte.html
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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