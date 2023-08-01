Чесноков заявил, что Карацеву и Шевченко будет непросто выйти в третий круг турнира в Вашингтоне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявили, что россиянам Аслану Карацеву и Александру Шевченко будет сложно преодолеть второй круг турнира ATP в Вашингтоне.

«В этом году Карацев и Тиафо уже встречались, и американцу было нелегко обыграть Аслана. Тиафо еще не играл на этом турнире, так что у Аслана есть шансы на победу, но матч будет непростой. Что касается Шевченко, то он уже одержал очень хорошую победу, но ему будет очень тяжело обыграть Корду. У американца были травмы в этом году, но он молодой, у него много амбиций, и он может легко вернуть форму, думаю, у него будет преимущество», — сказал Чесноков ТАСС.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Карацев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, а Шевченко встретится с представителем США Себастьяном Кордой.