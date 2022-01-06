Чесноков: «Сафиуллин хорошо поддерживает команду на Кубке ATP»
Чесноков прокомментировал игру Сафиуллина на Кубке ATP
11:58
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал игру российского теннисиста Романа Сафиуллина в турнире АТР Cup.
«Да, у нас не играет Рублев, но видите, как здорово поддерживает Медведева Роман Сафиуллин. Думаю, выход в полуфинал можно назвать успехом. У Романа были травмы плеча, по потенциалу не могу сказать, что он сейчас во второй сотне рейтинга. Сафиуллин может показывать игру гораздо сильнее», — цитирует Чеснокова ТАСС.
В решающем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, 10:5). Россия вышла в полуфинал турнира.
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры
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