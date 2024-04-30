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30 апреля, 21:13

Ольховский: «Рублев отлично отыграл против Грикспора»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над нидерландцем Таллоном Грикспором (6:2, 6:4) в четвертом круге турнира ATP в Мадриде (Испания).

«Я считаю, что Андрей преодолел свой небольшой кризис. Если у меня еще были сомнения перед последним матчем, то против Грикспора он отлично отыграл. Эта победа должна привести его в то состояние, при котором он показывал хорошие результаты», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Рублев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: РБ Спорт
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