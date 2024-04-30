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Сегодня, 15:23

Медведев поделился ожиданиями от возможного матча с Надалем в четвертьфинале турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертом круге турнира в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина. После матча спортсмены обменялись репликами у сетки.

«Это был тяжелый матч с большим количеством дроп-шотов, и в конце концов я устал бегать за ними. Вот в такие моменты ты теряешь концентрацию и начинаешь играть немного хуже. Так и произошло, но после матча Саша сказал мне, что у него тоже не осталось сил. Мне стало легче, когда понял, что я не один такой», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

Также он поделился ожиданиями от возможного матча с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «мастерса».

«Вчера я посмотрел только третий сет его матча. Он получился довольно неплохим. Рафа играл здорово и не выглядел очень уставшим. Интересно посмотреть, как он справится сегодня. Я играл здесь с Иржи на тренировке перед турниром, и он показал хороший теннис. Давайте посмотрим. Я буду готовиться к победителю», — добавил россиянин.

Надаль и чех Иржи Легечка сыграют за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде во вторник, 30 апреля. Матч начнется в 22.30 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-bublik-madrid-2024-tuesday
Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
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