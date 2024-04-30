Селиваненко: «Хачанов показал, что способен играть на равных с первыми номерами в туре»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от итальянца Янника Синнера (7:5, 3:6, 3:6) в четвертом круге турнира ATP в Мадриде (Испания).

«Карен сегодня провел отличный матч, вытянув первый сет и имея шансы во втором. Он показал, что способен играть на равных с первыми номерами в туре. Но по итогу Янник все-таки оказался сильнее в нюансах, выиграв, как потом оказалось, несколько ключевых мячей», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Синнер сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.