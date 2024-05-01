Легечка — о матче с Надалем: «Немного грустно одержать победу на глазах у людей, которые болели за него»

Чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (7:5, 6:4) в 1/8 финала «мастерса» в Мадриде.

«Это потрясающе — делить корт с таким легендарным игроком. Это мечта, которая сбылась. Я желаю Рафе всего наилучшего. Это немного грустно — одержать такую победу на глазах у всех этих людей, которые болели за него. Энергия была потрясающей», — приводит слова Легечки сайт ATP.

В четвертьфинале турнира Легечка сыграет против россиянина Даниила Медведева, который обыграл Александра Бублика из Казахстана.