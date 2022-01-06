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Тарпищев не считает, что Сафиуллин сможет повторить прошлогодний успех Карацева на Australian Open

11:55
Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Фото Reuters
Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход сборной России в полуфинал АТР Cup.

Роман Сафиуллин и&nbsp;Даниил Медведев. Россия — в полуфинале ATP Cup. Сафиуллин и Медведев сделали невозможное

«Не думаю, что Сафиуллин сможет повторить прошлогодний успех Карацева. Аслан же не играл на ATP Cup и одиночку, и пару, таких нагрузок у него не было, хоть он и проходил квалификацию AO. А Сафиуллин играет все подряд, человек же не железный. Я хочу, чтобы он тоже выстрелил, но для него это очень большие физические нагрузки», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также назвал сборную, которую хотел бы видеть в полуфинале с Россией.

«Шаповалов на втором номере... В принципе, англичане больше прогнозируемые, чем канадцы, они играют более упрощенно, а Шаповалов с Оже-Альяссимом — более заковыристо», — добавил Тарпищев.

В третьем туре группового этапа Россия обыграла Италию (2:1). В решающей парной игре Даниил Медведев и Роман Сафиуллин победили Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, 10:5). Россияне выиграли все три матча в группе на ATP Cup.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры