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Ольховский: «Рублеву главное совладать со своей нервной системой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил форму российского теннисиста Андрея Рублева.

«Давайте идти от матча к матчу. Вы говорите, что Андрей преодолел кризис, но, опять же, психологически он не выглядел очень уверенно в предыдущем матче — опять срывался, кричал. Побеждает, да, но игра-то есть. Тут главное совладать с этой ситуацией, совладать со своей нервной системой», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

30 апреля Рублев обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:2, 6:4.

За выход в полуфинал «мастерса» Рублев сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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