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Андрей Рублев — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию матча турнира в Мадриде

Рублев сыграет с Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Россиянин Андрей Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде в среду, 1 мая. Ориентировочное время начала — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в перекличке. В прямом эфире в России трансляцию матча Рублев — Алькарас бесплатно можно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

8-й номер мирового рейтинга в Испании не отдал ни одного сета. По сетке россиянин прошел аргентинца Факундо Багниса (6:1, 6:4), испанца Алехандро Давидович-Фокину (7:6, 6:4) и голландца Таллона Грикспора (6:2, 6:4).

Третья ракетка мира на домашнем турнире обыграл казахстанца Александра Шевченко (6:2, 6:1), бразильца Тьяго Уайлда (6:3, 6:3) и немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:7, 7:6).

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Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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