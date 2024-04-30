Ольховский назвал уверенной игру Медведева на турнире в Мадриде

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над казахстанцем Александром Бубликом (7:6, 6:4) в четвертом круге турнира ATP в Мадриде (Испания).

«Мне нравится, как Медведев играет в Мадриде — цепко и в хорошем темпе. Также хорошо летит подача. Даниил показывает хороший теннис и выглядит уверенно, не торопится. И он вновь силен психологически, выглядит уверенным в себе», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Медведев сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль — Иржи Легечка.