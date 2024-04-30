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Сегодня, 21:24

Ольховский назвал Синнера главным фаворитом «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, кого считает фаворитом турнира в Мадриде.

«Вообще мне, наверное, больше нравится Синнер. Алькарас со своей травмой или не травмой... Если ты начинаешь сомневаться в здоровье, говорить, что у тебя сегодня это болит, завтра другое, пятое, десятое, искать причины, чтобы свалить ошибку на какую-то травму — это уже психологический момент. Синнер сейчас выглядит более солидно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В четвертьфинале «мастерса» Синнер сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 5).

Источник: «Газета.Ru»
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