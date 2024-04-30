Селиваненко: «Рублев сыграл уверенно, не дав особых шансов Грикспору»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над нидерландцем Таллоном Грикспором (6:2, 6:4) в четвертом круге турнира ATP в Мадриде (Испания).

«Андрей сегодня сыграл уверенно, не дав сопернику особых шансов. По характеру игры Андрей сыграл на своем привычном уровне. Что касается следующей игры с Карлосом, то Штруфф сегодня наглядно показал, что с ним вполне можно играть. Да и вообще, в теннисе нет непобедимых соперников», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Рублев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.