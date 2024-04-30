Медведев оценил состояние Надаля на «мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал физическое состояние испанца Рафаэля Надаля, с которым он может сыграть в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде.

Надаль сыграет за выход в четвертьфинал с чехом Иржи Легечкой.

«Я вчера смотрел матч Надаля, и в основном третий сет. Он играл хорошо и не выглядел уставшим. Посмотрим, как Рафа сыграет с Иржи, и я буду готов ко встрече с победителем», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев 30 апреля в четвертом круге турнира в Мадриде обыграл представителя Казахстана Александра Бублика — 7:6 (7:3), 6:4.