Рублев — Джокович: смотреть прямую трансляцию матча турнира ATP

В среду, 16 ноября, российский теннисист Андрей Рублев проведет матч против серба Новака Джоковича в рамках групповой стадии турнира ATP. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Между собой теннисисты встречались всего дважды и по разу обменялись победами. Последняя была за россиянином: в апреле 2022 он победил серба со счетом 2:1.

Ранее в первой игре турнира Рублев победил россиянина Даниила Медведева (2:1), а Джокович был сильнее Стефаноса Циципаса (2:0).

Следить за матчем Рублев — Джокович вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире в платной подписке Eurosport по этой ссылке.