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Сегодня, 14:55

Стал известен соперник Джоковича во втором круге турнира в Женеве

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Янник Ханфманн в двух сетах победил британца Энди Маррея в первом круге турнира в Женеве — 7:5, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут.

В следующем круге Ханфманн сыграет против первой ракетки серба Новака Джоковича, который выступает на турнире по wild card.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Ханфманн (Германия) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:5, 6:2

Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей
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