Ольховский считает, что Надаль физически и морально не готов к Итоговому турниру

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал два поражения в двух матчах Рафаэля Надаля в Итоговом турнире АТР в Турине.

«Если объективно, то, на мой взгляд, Рафаэль не готов ни физически, ни морально. В матче против Оже-Альяссима сложилось ощущение, что в концовке первого сета он даже бросил играть, а потом заставлял себя бороться. По игре Надаль сейчас уступает своим соперникам, поэтому этот итоговый — не показатель его игры в лучшие годы. Первые две игры он сыграл очень неудачно, посмотрим, что будет в третьем матче», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

15 ноября Надаль проиграл Оже-Альяссиму (3:6, 4:6) в матче Итогового турнира ATP. Это его второе поражение в 2 матчах в турнире. Таким образом, 36-летний испанец лишился шансов на попадание в плей-офф соревнования.