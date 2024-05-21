Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве после снятия Руусувуори
Представитель Казахстана Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве.
Соперник 23-летнего теннисиста по второму кругу финн Эмиль Руусувуори снялся с запланированного на 21 мая матча.
В 1/4 финала турнира Шевченко сыграет против победителя встречи Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США, 4).
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 0:0 отказ 2-го игрока
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