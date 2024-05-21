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Сегодня, 17:31

Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве после снятия Руусувуори

Алина Савинова
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Представитель Казахстана Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве.

Соперник 23-летнего теннисиста по второму кругу финн Эмиль Руусувуори снялся с запланированного на 21 мая матча.

В 1/4 финала турнира Шевченко сыграет против победителя встречи Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США, 4).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Александр Шевченко
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