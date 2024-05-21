Котов сыграет с Бубликом в четвертьфинале турнира в Лионе

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, обыграв представителя Австралии Александара Вукича — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 11 минут. На счету Бублика 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Его соперник оформил 3 эйса, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейка из 2.

В 1/4 финала соревнований Бублик сыграет против россиянина Павла Котова, обыгравшего француза Александра Мюллера со счетом 7:6 (10:8), 6:1.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Александар Вукич (Австралия) — 6:4, 6:2