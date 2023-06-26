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Сегодня, 05:16

Алькарас вернулся на первое место в рейтинге ATP, Медведев остался на третьей строчке

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

ATP на официальном сайте представил обновленный рейтинг теннисистов.

На первое место вернулся испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович переместился на вторую строчку, замыкает тройку россиянин Даниил Медведев.

Андрей Рублев остался на седьмом месте, Карен Хачанов — на 11-м. Роман Сафиуллин поднялся на 93-е место, Аслан Карацев опустился на 47-ю строчку, Александр Шевченко — на 97-ю.

Обновленный рейтинг ATP (26 июня):

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7675;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4255;

8 (9). Янник Синнер (Италия) — 3345;

9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3310;

10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035...

47 (45). Аслан Карацев (Россия) — 888...

94 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 631...

97 (93). Александр Шевченко (Россия) — 623.

Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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