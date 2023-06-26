Хачанов назвал лучшего теннисиста всех времен. Это не Джокович

Вице-чемпион Олимпиады-2022 Карен Хачанов в интервью «СЭ» объяснил почему считает швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории.

— Какие теннисисты были вашими кумирами в детстве?

— Марат Сафин и Хуан Мартин дель Потро.

— Величайший теннисист всех времен для вас?

— По количеству победных «Шлемов» Новак Джокович вышел вперед, доказав пальму первенства среди «Большого трио». Но пока Рафа Надаль не закончил карьеру, его никогда нельзя списывать со счетов. Особенно на грунте. Но лично для меня номер один — это Роджер Федерер. У него все сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к швейцарцу. Все воспринимают его однозначно позитивно.

— Ваш любимый турнир?

— US Open (после паузы).

— А если не «Большой шлем»?

— Мадридский «мастерс».

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

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