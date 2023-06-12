«Хочу выиграть много медалей для Франции». Бывшая россиянка Кирпичникова уже побеждает в другой стране

Анастасия после смены спортивного гражданства выиграла золото национального чемпионата.

Еще совсем недавно Анастасия Кирпичникова находилась в подвешенном состоянии. Однако Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) все же одобрила ей смену спортивного гражданства с российского на французское.

После этого 22-летняя пловчиха уже успела стать чемпионкой Франции на дистанции 400 метров вольным стилем. И теперь намеревается завоевать огромное количество медалей для своей новой страны.

Победа

Анастасия живет во Франции последние четыре года. За сборную России она не выступала с чемпионата мира на короткой воде-2021. Поэтому ее решение сменить спортивное гражданство было закономерным.

Теперь Кирпичникова настроена побеждать за новую сборную. На национальном уровне начало уже положено: пловчиха стала чемпионкой Франции и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира на 400 м вольным стилем.

После соревнований Анастасия призналась, что эта победа для нее очень много значит. А также назвала Францию своим вторым домом и пообещала выиграть много титулов для нее.

«Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. Ждала этого очень долго. Надеюсь выступить еще лучше на дистанциях 800 и 1500 метров. Теперь мне легче тренироваться, потому что я мотивирована принять участие в чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, это мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — цитирует Кирпичникову «Франс Пресс».

Анастасия Кирпичникова. Фото AFP

Гражданство

Со сменой спортивного гражданства у бывшей российской пловчихи возникли трудности. Дело в том, что к ней могли применить новые правила, вступившие в силу с 21 февраля 2023 года, согласно которым годичный карантин возможен только в том случае, если «возможно доказать, что процесс перехода под новый флаг был запущен до 21 февраля 2023 года».

В случае Кирпичниковой он бы истек в декабре 2022 года. Но в противном случае спортсменке, даже при наличии французского паспорта, по новым правилам World Aquatics пришлось бы дожидаться конца 2024 года, а значит пропускать ЧМ и Олимпиаду.

Однако технический директор французской плавательной федерации Жюльен Иссулье заявил, что процесс смены спортивного гражданства Анастасии был запущен еще год назад. К тому же во всех официальных ресурсах Федерации плавания Франции анонсировалось ее участие в чемпионате мира.

Сама спортсменка еще в начале мая объявила о переходе под флаг Франции. Оставалось дождаться разрешения во стороны Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). И в начале июня Кирпичниковой все-таки одобрили смену спортивного гражданства.

Фото AFP

Перспективы

Теперь бывшая российская пловчиха может спокойно принимать участие в международных соревнованиях. И ближайшее уже не за горами — Анастасия представит сборную Франции на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 14 по 30 июля в Японии.

К 22 годам Анастасия уже успела завоевать серебряную медаль чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби на дистанции 800 м вольным стилем и стать трехкратной чемпионкой Европы на короткой воде (вольный стиль 400, 800, 1500 м). Кирпичникова также является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх в плавании и в бассейне, и на открытой воде.

Сама Кирпичникова заявляет, что чувствует себя хорошо на новом месте, а также получает поддержку со стороны других спортсменов и не только. А на критику, которая ожидаемо обрушилась на нее после смены гражданства, пловчиха не обращает внимания.

«Все пловцы рады за меня. Такая возможность есть у немногих. Все прислали мне сообщение со словами поддержки, удачи. Также было много комментариев, в которых говорили, что я бесполезна, что это нехорошо. Но я предпочитаю их не видеть... Я и раньше знала, что так будет. Я это знаю, я к этому готовлюсь. Просто удаляю сообщение, и все (смеется). Это просто люди, которые не занимаются спортом», — заявила Кирпичникова RMC.