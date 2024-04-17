Чикунова о матче «Зенит» — «Спартак»: «Очень надеюсь и верю в любимый питерский клуб»

Чемпионка Европы и рекордсменка мира Евгения Чикунова после победы на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров брассом в интервью «СЭ» высказалась в поддержку футбольного клуба «Зенита».

Петербургский клуб принимает «Спартак» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень надеюсь и верю в любимый питерский «Зенит». Наш заплыв как превью сегодняшнего матча? Сложно сказать, я просто верю в наш «Зенит» и хотелось бы, чтобы они выиграли так же, как и я», — сказала «СЭ» Чикунова.

Первая игра между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.