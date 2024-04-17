Чикунова: «К своему рекорду я не близко, сотня по времени не очень радует»

Чемпионка Европы и рекордсменка мира Евгения Чикунова прокомментировала свою победу на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров брассом. Она показала результат 1 минута 5,11 секунды.

Второе место заняла Татьяна Белоногофф, третьей стала Юлия Ефимова.

«Девочек я ни в коем случае не списываю со счетов, никого не списывала. Знала и понимала, что все будут работать, будут бороться. Стопроцентной уверенности не было, но я настраивалась на то, что буду бороться и стараться выиграть.

Как мы видим по сотне, пока что я к рекорду совсем не близко, от прошлогоднего результата 19 сотых, это неплохо, но я настраивалась на то, чтобы плыть, как минимум, также как в прошлом году. Немного не получилось, но ничего страшного. Еще будет очень много стартов, я настраиваюсь на них. Прямо сейчас это все равно хорошее время.

Не могу за девочек ничего сказать. Они показывают конкурентное время. Моя сотня где-то по показателям, по времени не очень меня радует, но любовь к дистанции возрастает, потому что у меня получается плавать плюс-минус стабильно и хорошо. Я показываю мировое время, поэтому я ее люблю. Как и свой рекорд», — сказала Чикунова.