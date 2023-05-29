Звезду украинского спорта назвали предательницей за переезд в Россию. Почему поливают грязью Яну Клочкову?
Яна Клочкова является самой титулованной спортсменкой в истории Украины, она четырежды выигрывала Олимпийские игры в плавании, завоевав свои золотые медали на Играх 2000 и 2004 годов. Клочкову многие годы считали гордостью украинского спорта, звали Золотой Рыбкой, но теперь предпочитают поливать на Украине грязью. И все из-за того, что после начала спецоперации Яна переехала в Крым.
Четыре олимпийских золота и звание Героя
Клочкова в самом начале XXI века считалась суперзвездой не только украинского и европейского, но и мирового плавания. Первые медали чемпионатов мира и Европы она выиграла в 15 лет. А вскоре уроженка Симферополя уже полностью доминировала в комплексном плавании — в 18 лет на своей первой Олимпиаде в Сиднее она первенствовала на дистанциях 200 и 400 метров комплексом, а заодно завоевала серебро на 800 м вольным стилем. Четыре года спустя, на Играх-2004 в Афинах, Клочкова в статусе фаворита вновь сделала золотой дубль (200 и 400 м) комплексом. Кроме того, в ее активе в 50-метровом бассейне четыре победы на чемпионатах мира и десять на чемпионатах Европы.
Правда, затем результаты пошли на спад, и в начале 2009-го после неудачных попыток вернуться на топ-уровень Золотая Рыбка официально завершила карьеру. В 2010 году у нее родился сын, но Яна, которой за олимпийские успехи присвоили звание Героя Украины, оставалась на виду и после ухода из плавания. Она какое-то время возглавляла киевское отделение Национального олимпийского комитета Украины, а также избиралась депутатом Харьковского горсовета от Партии регионов Виктора Януковича, которого поддерживала и в бытность спортсменкой.
Однако в последнее время Клочкова была менее заметна. Она громко напомнила о себе разве что в 2021-м. Приняла участие в заплыве через Днепр, а также пожаловалась, что ее даже не пригласили на торжественные мероприятия по поводу 30-летия независимости Украины.
«Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», — цитировал спортсменку телеканал «1+1». Впрочем, Клочкова тогда все же предположила — прохладное отношение к ней могло быть вызвано частыми визитами в Крым, где проживали ее сын, родители и бабушка. Да и вообще Клочкова уже тогда не могла считаться образцовым украинским спортсменом, поскольку говорила на русском языке и не была замечена в публичной критике России. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт тогда, впрочем, говорил, что «Клочкову очень уважает», а из федерации плавания ей звонили за три дня до мероприятия, но просто-напросто не дозвонились.
Осознанный выбор
Как бы то ни было, после начала спецоперации Яна совсем исчезла из публичного поля. Пока буквально на днях известный украинский журналист и блогер Слава Демин не обвинил Золотую Рыбку в предательстве в связи с ее переездом с семьей в Крым. «Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. Мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в социальных сетях продолжала постить георгиевскую ленту», — раскритиковал Демин спортивную знаменитость в своей программе.
Кроме того, Яне досталось еще за ее отказ от иностранных социальных сетей, запрещенных в РФ, но сохранение профиля в популярной российской соцсети, которую украинцы считают вражеской. И где она недавно постила фотографии с сыном Сашей из Балаклавы. Кроме того, Демин также заявил, что семья Яны была замечена в этом городе на майские праздники с георгиевскими ленточками и российскими триколорами на одежде. Естественно, обвинения в предательстве привели к волне критики в адрес Клочковой со стороны украинцев.
Хотя, напомним, сама Яна сейчас максимально дистанцируется от публичности и политики. Очевидно, она просто хочет спокойно жить со своей семьей там, где родилась и выросла, то есть в Крыму. Да, вряд ли это избавит Героя Украины от нападок недоброжелателей, что мы уже проходили, в частности, со знаменитым в прошлом футболистом Анатолием Тимощуком, работающим сейчас в тренерском штабе петербургского «Зенита». Но Клочкова, как и Тимощук, сделала осознанный выбор в пользу жизни в России. И явно не собирается его менять, несмотря на критику украинских радикалов.