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Колесников завоевал две золотые медали на чемпионате России по плаванию за день

Алина Савинова
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Двукратный призер Олимпийских игр-2020 Климент Колесников стал победителем двух заплывов в четвертый соревновательный день на чемпионате России по плаванию.

23-летний спортсмен занял первое место на дистанции 50 м на спине и победил на аналогичной дистанции вольным стилем.

На дистанции 200 м брассом у мужчин лучшим стал Кирилл Пригода.

Заплыв на 50 м баттерфляем среди женщин выиграла Арина Суркова. Софья Дьякова завоевала золото на дистанции 400 м вольным стилем, а Яна Шакирова победила в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

Эстафету 4x200 м вольным стилем выиграла сборная Санкт-Петербурга, за которую выступали Александр Щеголев, Алексей Ртищев, Александр Аксеновских и Роман Котов.

Чемпионат России по плаванию-2024 проходит с 14 по 19 апреля во Дворце водных видов спорта в Казани.

Плавание
Климент Колесников
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