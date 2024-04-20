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Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио

Сергей Разин
корреспондент
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Ведущие китайские пловцы, в том числе Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян, были допущены до Олимпиады-2020 в Токио, несмотря на положительные результаты допинг-проб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расследование немецкого телеканала ARD.

По сведениям источника, по итогам расследования телеканала, выяснилось, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты. В их организмах был зафиксирован запрещенный препарат триметазидин, за который была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.

После внутреннего расследования было определно, что следы триметазидина были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. ВАДА приняло это объяснение и не стало отстранять спортсменов, которые выступили на Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Токио прошли в 2021 году в связи с переносом из-за коронавируса. Победителем в общем зачете стали США со 113 (39 золотых, 41 серебряных, 33 бронзовых) медалями. Китайская сборная с 88 (38, 32, 18) медалями стала второй, Россия заняла пятое место — 71 (20, 28, 23) медаль.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240420/sport-1941198112.html
Токио-2020
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