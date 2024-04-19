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Ефимова — об Олимпиаде: «Проплыву норматив — подумаю о том, чтобы ехать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова по окончании чемпионата России заявила, что рассматривает возможность выступить на Олимпиаде в Париже.

«Мне кажется у каждого человека есть собственный выбор. Для меня вопрос об Олимпиаде не закрыт, я пока еще не плыла даже олимпийского норматива, так что очень рано говорить о том поплыву я или нет. Но если я проплыву норматив, то я подумаю о том, чтобы ехать», — сказала Ефимова.

Пловцы из России и Белоруссии могут выступать на соревнованиях под эгидой World Aquatics, а также на Олимпиаде в Париже после прохождения процедуры «нейтрализации». Нейтральный статус из россиян ранее получил только Иван Гирев, позднее спортсмен отказался от него по собственной инициативе.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Спортсменка на ЧР в Казани заняла третье место на дистанциях 50 и 100 метров и стала второй на дистанции 200 метров.

Плавание
Юлия Ефимова
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