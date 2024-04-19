Чемпионат России по плаванию 2024: расписание соревнований и трансляция 19 апреля

Чемпионат России по плаванию в Казани закончится 19 апреля

19 апреля, в пятницу, состоятся заключительные заплывы в рамках чемпионата России по плаванию. Соревнования проходят в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. «СЭ» публикует расписание шестого дня турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России по плаванию 19 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Разминка — 16.00-17.00

Финальные и полуфинальные заплывы — 17.00-19.00

На сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП) и в онлайн-сервисе ВК-видео показывают в прямом эфире утренние заплывы чемпионата России. Вечернюю сессию соревнований в Казани будут транслировать на каналах «Матч Планета», «Матч Страна» и «Матч Арена».

В чемпионате России участвуют Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Довгалюк и другие известные спортсмены.

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