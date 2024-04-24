Тренер Вятчанина объяснила, почему отказалась возглавить плавательный клуб в Германии

Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина рассказала, почему отказалась возглавить плавательный клуб в Германии.

«Последним [предложением] было возглавить плавательный клуб в Германии. Сначала это сильно подогрело мое самолюбие, но потом, по ходу переговоров, я мысленно разложила все по полочкам: никакой конкретики по оплате, никакой конкретики по помощи. Из клуба ушел старший тренер, забрав с собой лучших спортсменов. Соответственно, я должна найти, с кем работать, и подготовить минимум финалиста Олимпийских игр. Я не знаю системы клубного плавания в Германии, не знаю немецкого языка. А до Олимпиады — полтора года. Вот и сказала самой себе: «Ира, тебе, что, жить надоело? Здоровье положить, ради чего?» — приводит слова Вятчаниной RT.

70-летняя Вятчанина работала старшим тренером сборной России по плаванию. Ее учениками являются Юлия Ефимова, Аркадий Вятчанин, Анатолий Поляков, Виктория Зейнеп Гюнеш и Татьяна Белоногофф.