Французский паспорт не поможет? Звезда российского плавания может остаться без Олимпиады и чемпионата мира

World Aquatics разбирается с хозяевами Игр в Париже по поводу смены спортивного гражданства Анастасией Кирпичниковой.

На прошлой неделе рекордсменка России на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем 22-летняя пловчиха Анастасия Кирпичникова получила французский паспорт. Однако, как выясняется, обладательница пяти медалей чемпионатов Европы все равно может быть не допущена к выступлениям под новым флагом на чемпионате мира в Фукуоке и на Олимпийских играх в Париже.

Выполнила все условия, но... по старому регламенту

Кирпичникова живет во Франции уже на протяжении четырех с половиной лет и тренируется в группе известного тренера Филиппа Люка, приложившего руку к олимпийским золотым медалям Лор Маноду и Шарон Ван Роувендал. За сборную России спортсменка не выступала с чемпионата мира на короткой воде-2021 (проходил в Абу-Даби). Сразу после выхода декрета о натурализации Анастасия квалифицировалась на чемпионат мира-2023 в плавании на открытой воде (на Играх в Токио она стала первой россиянкой, которая соревновалась и в бассейне, и в естественном водоеме).

Примечательно, что и в случае с французским национальным отбором, проходившим в эти выходные на острове Мартиника, не обошлось без еще одного прецедента по смене гражданства. Финишировавшая первой и на дистанции 10 км (22 апреля), и на «пятерке» днем позже Лиза Пу еще в прошлом году подала заявку на переход под флаг Монако. Таким образом, места в команде Франции получили не только финишировавшая второй на «десятке» ценой сломанного носа Осеан Кассиньоль, но и занявшая третье место в этой дисциплине Кирпичникова. На дистанции вдвое короче Анастасия квалифицировалась в сборную Франции напрямую и с учетом результата Пу: вторая позиция гарантировала экс-россиянке билет в Фукуоку на соревнования в плавании на открытой воде.

Однако уже в понедельник 24 апреля стало известно, что Кирпичникова может пропустить не только чемпионат мира, но и Олимпиаду в Париже. Хотя технический директор французской плавательной федерации Жюльен Иссулье утверждал, что процесс смены спортивного гражданства Анастасии был запущен еще год назад, представитель World Aquatics в комментарии для Swimswam заявил, что в данном случае применяются «актуальные правила».

Эта расплывчатая формулировка может обозначать, что к Кирпичниковой планируют применить новый регламент (вступил в силу с 21 февраля). Согласно ужесточившейся политике World Aquatics по смене спортивного гражданства, годичный карантин (в случае Анастасии он бы уже истек в декабре 2022 года) применяется только в том случае, если «возможно доказать, что процесс перехода под новый флаг был запущен до 21 февраля 2023 года». В противном же случае Кирпичниковой, даже несмотря на паспорт, придется по новым правилам World Aquatics дожидаться конца 2024 года, а значит — пропускать ЧМ и Олимпиаду.

Французская федерация плавания утверждает, что вела переписку о смене спортивного гражданства уроженки Асбеста задолго до февральского дедлайна. Уверенно заявляют в соцсетях о том, что Кирпичникова едет в Фукуоку этим летом, и представители клуба, за который спортсменка выступает. Сама Анастасия в интервью сайту федерального спортивного канала пояснила, что точной информацией также не владеет: «Я не могу сказать, на какой момент точно документы были оформлены... Но, как говорят во французской федерации, документы идут по старым правилам».

Добавим, что на сайте World Aquatics в профиле Кирпичниковой в графе «национальность» (имеется в виду спортивная) на момент публикации статьи значится «Россия».

Марк Николаев. Фото Getty Images

Николаев также мимо чемпионата мира по «критерию Вятчанина»?

Марк Николаев, выступавший за сборную России на Всемирной универсиаде-2019 и тщетно пытавшийся пробиться в команду на чемпионаты мира и Европы (в плавании на спине — его специализации — сделать это было невероятно трудно при наличии Евгения Рылова и Климента Колесникова), также находится в процессе смены спортивного гражданства. На австралийское. В его случае правило о трехлетнем карантине не может стать помехой: потенциальный «карантин» спортсмена истек еще 10 июля прошлого года. Однако есть другая проблема — чтобы представлять Австралию, Николаеву, согласно правилам World Aquatics, необходимо либо «проживание в стране на протяжении трех лет или доказательство истинной, близкой и устоявшейся связи с новой страной».

По первому пункту Марк точно не проходит: на Зеленом континенте он обитает только год. А вот как доказать «близкую и устоявшуюся связь» (критерий весьма расплывчатый) — вопрос, над которым сейчас работают Национальный олимпийский комитет Австралии, федерация плавания и World Aquatics. В 2016 году титулованный российский пловец (и так же как Николаев — спинист) Аркадий Вятчанин пытался перейти под флаг Сербии. Однако World Aquatics (тогда FINA) оставила обладателя двух олимпийских медалей без четвертых в карьере Игр как раз по критерию «истинной, близкой и устоявшейся связи с новой страной».