«Рекорд мира для меня сейчас важнее олимпийской медали». Лидер сборной России по плаванию — о переосмыслении спортивных санкций

Интервью с чемпионкой мира и Европы Марией Каменевой.

В отсутствие международных стартов для большинства российских спортсменов, само собой, проще тем видам, где есть секундомер или линейка. Измеримые объективные величины, которые позволяют пусть и заочно, но соревноваться с лучшими из лучших. К этому призывает, например, Мария Каменева — молодой талант сборной России по плаванию. В интервью «СЭ» Каменева говорит, что, конечно, мечтает об Олимпиаде. Но гораздо реальнее сейчас мировой рекорд. Ведь быть лучшим из лучших дистанционно не запретят никакие спортивные санкции.

Не особо слежу за тем, что происходит на мировой арене

— Какие у тебя остались впечатления от чемпионата России?

— В целом все хорошо. Для меня соревнования — это всегда праздник. Поэтому там у меня всегда хорошее настроение, желание бороться.

— Как проходила подготовка к турниру? В какой форме сейчас находишься?

— Честно скажу, ощущаю себя не в лучшей форме. Этому доказательство и те результаты, которые я в Казани показала, секунды, мое личное ощущение воды и соревновательного ритма. Все не идеально пока, поэтому настраиваемся на летний финал Кубка России. С тренером выводим свою подготовку на июль.

— То есть чемпионат России был проходящим стартом?

— В этом сезоне так получилось. Это не совсем запланированная мера, но вынужденно турнир стал проходящим.

— На чемпионате страны тебя в первый день наградили за рекорды прошлого сезона. Насколько важно такое признание?

— Важно, конечно, не награждение, а сами рекорды. И для меня устанавливать рекорды всегда приятно. Есть мотивация, стремление бить рекорды России. Теперь у меня есть еще и рекорд Европы совместно с голландской спортсменкой. Это мотивирует на дальнейшие тренировки, победы. Все успехи на соревнованиях «заряжены» этими рекордами.

— Плавание — редкий вид спорта, где можно заочно соревноваться с остальным миром. Следишь за результатами?

— Конечно, слежу. У нас вообще сейчас интересная система призовых, мы еще внутри сборной можем соревноваться со спортсменками не из своего вида плавания. Так, я весь прошлый сезон соревновалась с Женей Чикуновой за очки FINA. Это помогает, если не хватает конкурентов в своем виде, можно и так мотивацию искать.

— А насколько корректно сравнивать результаты на российских соревнованиях и международной арене?

— Скажу честно, я сейчас не особо даже и слежу за тем, что происходит в мировом плавание. Если попадется что-то, изучу, оценю. Но не отслеживаю каждые соревнования, каждый заплыв. Фокус сейчас скорее на себя, на свои результаты. Мы боремся сами с собой. Внутри страны у нас конкуренция между российскими спортсменами, еще соседи из Белоруссии добавляются. Настя Шкурдай добавляет конкуренции.

А насчет того, правильно сравнивать наши секунды с теми, что в других бассейнах показывают или нет, мне трудно сказать. Я ведь не сравнивала то, в каких условиях они плывут, в каких мы. Так, увы, сейчас сложилось, такие обстоятельства. Все равно стараемся развиваться

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В Токио не ощутила олимпийского духа — пустые трибуны, ограничения

— Что для тебя сейчас важнее — занятое место или показанные секунды?

— Все зависит от конкретного старта. К примеру, если это Олимпийские игры, то, конечно, важны место, олимпийская медаль. Если же это чемпионат России или похожие внутренние турниры, то здесь для меня будет важнее время.

Я ведь и так очень часто становлюсь на всероссийских соревнованиях первой. Поэтому здесь скорее конкурирую сама с собой и стараюсь повышать собственные результаты без оглядки на конкурентов. Например, поставить новый рекорд России.

— К разговору о конкуренции, ее сейчас на российских стартах хватает?

— Для меня отличной новостью стал приезд Шкурдай из Белоруссии. Настя на спине составляет отличную конкуренцию, с ней интересно. В кроле Арина Суркова всегда была, сейчас еще много молодых девочек подтягивается. На этих стартах я стометровку вольным стилем не плыву, но уже успела заметить, что результаты стали намного плотнее, чем в прошлые годы. Хотя в целом в кроле и раньше проблем с конкуренцией не было, он популярный.

— Если говоришь про появление молодежи, то, значит, себя уже в 23 года причисляешь к категории опытных спортсменок?

— Молодой все-таки не считаю. Перспективной еще, может быть, да, а вот юниорскую стадию я точно перешагнула. Средняя спортсменка, не возрастная еще, конечно. Самый пик, пожалуй, по возможностям. А молодые — это спортсмены до 20 лет.

— Сейчас твое лучшее время для того, чтобы показывать результат?

— Трудно сказать. В олимпийский год я думала, что также будет очень хороший шанс, по ходу сезона я показывала отличные результаты. Но на самой Олимпиаде, увы, не получилось. Были мысли, что это и есть мой потолок. Но потом разрушила сама для себя все эти иллюзии через год-полтора, установив много личных рекордов, рекордов России.

Можно предположить, конечно, что сейчас будет мой пик, потолок. Но хочется верить, что потенциал еще есть. Не просто сохранить текущий уровень, а расти дальше. Поэтому верю — лучшие результаты еще впереди.

— Чему тебя научил первый олимпийский опыт? Часто вспоминаешь Токио?

— Не сказать, что часто, но вспоминаю... Разные воспоминания были, не только связанные с плаванием, но сейчас говорим о нем. Скажу, что больше разочарования было, нежели очарования. И речь даже не о моих результатах, которые и правда оказались не самыми лучшими. А из-за атмосферы, точнее, ее отсутствия.

— Речь о режиме «пузыря», в котором проходили старты?

— Прежде всего, да. Из-за пустых трибун я вообще не понимала, что это Олимпиада. Не ощутила этого духа, о котором слышала по рассказам от ребят, которые были на Играх в нормальных условиях. Для меня это была единственная Олимпиада в жизни, и я не прочувствовала ее. Честно сказать, через год тут в Казани на Играх дружбы все было намного веселее, круче и эмоциональнее. А от Игр в Токио положительных воспоминаний практически не осталось.

из личного архива

Лучше выступать под нейтральным флагом, нежели не выступать вообще

— На Олимпиаду в Париж сильно хочется в 2024-м?

— Конечно. Не получилось в Токио выступить достойно, поэтому хочется доказать, что я могу. Но с нынешними реалиями скажу честно, уже поняла и приняла — выступать можно не только на Олимпиаде. Быстро плыть можно где угодно, главное — хотеть и иметь бассейн для соревнований. А это нам предоставляют.

На Олимпиаду, разумеется, всем хочется. Даже хотя бы просто попасть в качестве гостя, а тем более выступать — мечта любого спортсмена. Моя первая Олимпиада была неудачной во всех смыслах, хочется обновить впечатления. Но как уже все это будет, зависит не от нас. Смысл гадать?

— То есть спустя год удалось отпустить ситуацию с отстранением?

— Для меня это принятие началось еще в 2020 году, когда начались первые карантинные ограничения. Тогда я поняла, что может быть все что угодно, ограничения были настолько тотальными, что эмоционально пережить тот опыт было непросто. Но я поняла, эмоциями делу не поможешь. Ничего не изменишь, а себе переживаниями сделаешь только хуже. Поэтому лучшее, что я могу сделать, — безболезненно пройти это время. Просто его пережить.

— Сначала ковид, потом санкции... Есть внутренняя обида, что лучшие годы проходят в таких реалиях?

— Поначалу было действительно очень обидно. Вот наш век, наше время. Время тех спортсменов, кому сейчас 20 — 25 лет. Готовых выступать и показывать именно сейчас свои лучшие результаты. Трудно было смириться с этими реалиями, но спустя время я отпустила ситуацию. Приходит понимание, что ты ничего не можешь сделать, это не в твоей власти, зачем же грустить? Поэтому проще абстрагироваться. Не обязательно кому-то что-то доказывать. Докажи для начала самому себе, что ты достоин быть лучшим. Пусть заочно, но можно бороться и доказывать свое место в мире.

— Последние новости о послаблениях от МОК вселяют надежду?

— Лично я буду надеяться до последнего. Зачем расстраиваться заранее? Сейчас отчаешься, опустишь руки, а в конце нас допускают, но ты к старту не готов. Вот это для меня худший сценарий из возможных. Так что я выбираю не расстраиваться заранее. Но и особо не надеюсь. Просто буду ждать и тренироваться в спокойной обстановке. Без лишних мыслей и надежд.

— То есть тренироваться нужно, чтобы быть готовым выйти на старт в любой момент?

— Мы в любом случае будем готовиться к основному старту в 2024 году. Если это будут не Олимпийские игры — нам подберут достойную замену. Конечно, напрямую с Олимпиадой ничто не сравнится. Но возможность показать свой лучший результат будет.

— Нейтральный статус — разумный компромисс?

— В Токио мы тоже выступали в нейтральном статусе. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это мое личное мнение — тут каждый решает сам.

из личного архива

Тянуть специально до следующей Олимпиады не хочу

— Если Париж-2024 будет все-таки закрыт для россиян, думаешь над перспективой 2028 года? Возможно, даже 2032-го?

— Трудный вопрос. Жизнь показывает лично мне, учит вернее, что, какие бы ты себе планы ни строил, все в любой момент может пойти под откос. Поэтому конкретно планировать, до какого возраста я буду плавать, сейчас не хочу. Перестала об этом думать. В юношеском возрасте еще думала о планах на всю жизнь, как долго я буду плавать, когда и где я выступлю.

Сейчас соревнуюсь в свое удовольствие. И вот пока мне плавание доставляет удовольствие, буду продолжать карьеру. А специально тянуть до следующей Олимпиады не хочу. Зачем себя мучить, если перестану видеть смысл в тренировках и соревнованиях?

— Глобальная цель — олимпийская медаль?

— Раньше точно бы ответила, что золото Олимпиады. Сейчас скорее рекорд мира. Потому что наши шансы на участие в Олимпийских играх... Все меньше и меньше, скажем так. А рекорд мира можно установить и на чемпионате России в Казани. Климент Колесников и Евгения Чикунова — яркое тому доказательство. Им ничто не мешает показывать выдающийся уровень и внутри страны, вписать свои имена в историю. Так что рекорд мира вижу как более осязаемую цель.

— Какая победа в карьере была самой памятной?

— Трудно вспомнить что-то конкретное. Пожалуй, отмечу заплыв на чемпионате Европы в Будапеште в 2021 году. Непосредственно перед Олимпиадой в Токио. В финале на спине на 100 метрах у нас было два заплыва. Так случилось, что в первом заплыве я стала третьей, первая личная медаль для меня...

Но наш заплыв не засчитали. Одна девочка подала протест, и назначили переплыв. Результаты аннулировали, и я очень тяжело это приняла. Состояние было тяжелое как эмоционально, так и физически — я отдалась в финале полностью. Но в итоге собралась, по второму разу вновь приплыла третьей и подтвердила свой уровень. Для меня это была большая победа над собой.

из личного архива

Не надо никого копировать — у всех своя жизнь и свой путь

— Слышал, что раньше ты пела прямо во время заплыва. Главный вопрос — как?

— У меня часто спрашивают об этом. Где-то в старом интервью я сама рассказала, но сейчас уже и не помню. Но раз говорила, значит, было. Пела я, естественно, в голове у себя, не то чтобы раскрывала рот. Когда в детстве много муторных тренировок, становится скучно и стараешься как-то себя развлечь. Но что я пела, сейчас уже и не вспомню.

— Ты меломан? Музыка — важная часть твоей жизни?

— Честно сказать, вряд ли. Многие на старт выходят в наушниках, тренируются под музыку. Я же сейчас, наоборот, как зайду в бассейн, так сразу от всего абстрагируюсь. Не трогаю телефон — меня он отвлекает. Настраиваюсь на старт по-другому, думаю конкретно о плавании. Мне не нужно для этого слушать музыку. Пою я, как и все. Для себя, когда еду за рулем, например. В свободное время могу включить потоком плей-лист, но мне не нужно, чтобы музыка сопровождала везде и всегда.

— А что в твоем избранном плей-листе?

— Мне нравятся Miyagi & Эндшпиль из российских исполнителей. Из зарубежных Рианна и Селена Гомес. Иногда могу классическую музыку послушать. Зависит от настроения. Был момент, когда сама пыталась учиться играть на пианино. Но сейчас у меня его уже нет, соответственно, и все уроки мои на этом завершились.

— Есть исполнитель, на концерт которого мечтала бы сходить?

— Я на многие концерты сходила бы с удовольствием. Все-таки атмосфера особенная, с домашним прослушиванием не сравнить. Но вот прям мечта — это концерт Рианны. Она невероятный человек.

— Рианна привлекает своей музыкой или харизмой, жизненной позицией?

— Я думаю, что это все вместе цепляет. Слушаю ее с 10 лет, и тогда в детстве я вряд ли понимала, кто она. Услышала пару песен, и сразу зацепило. Тогда я еще не смотрела на танцы, харизму, подачу, поведение на сцене.

— Сейчас она твой кумир по жизни?

— Не могу так сказать. У меня нет кумиров ни в спорте, ни в жизни. Не хочу ни на кого ориентироваться и советую всегда молодому поколению спортсменов не подражать никому. Вы можете поддерживать своих кумиров, но не пытайтесь пройти тот же путь. Жизнь у каждого своя, и не надо копировать другого человека. Будьте самими собой.

из личного архива

Надо делать, что хочется

— Ты ведь еще и танцами занималась. Это уже в прошлом?

— С первого по четвертый класс я ходила на бальные танцы. Потом пришла в бассейн, и стало трудно совмещать. Сейчас уже сразу так и не вспомню движения...

— Неужели не хочется в свободное время подвигаться?

— Бальные танцы — это немного другое, не то что в тиктоке ритмично подвигаться. Мне нравится смотреть, как танцуют другие. И вот было бы побольше времени, я бы с удовольствием разучила некоторые танцы. Но многое надо вспоминать, учить заново, поднимать свою хореографию, потренироваться нормально.

Бальные танцы — это полноценный вид спорта, к нему надо готовиться. Включить музыку в колонке и подрынькаться — тут так не прокатит. Красиво не получится станцевать.

— О синхронном плавании мыслей не было? Как раз грань между спортом и искусством.

— Нет, не привлекало меня. Я поэтому и выбрала плавание, а не танцы. Меня и на музыкальные занятия водили, долго это все не продолжилось. Мне нравится спортивный азарт, спорт какой он есть. Искусством можно разбавлять свою спортивную жизнь, чтобы не перенасыщать себя однообразными занятиями. Но точно не замещать.

Плавание мне нравится своей объективностью. Есть секундомер — есть результат. А там оценки. И кто их ставит, как, по каким критериям...

— Ты говорила, что в детстве была застенчивой. Спорт помог эту проблему преодолеть?

— Я как в детстве была с новыми людьми закрытой, так и сейчас. Отнюдь не сразу пойду на контакт. Но появилось больше уверенности в себе. Я стала ценить себя как спортсменку, но потом это отразилось и на обычной жизни. Хотя к медийности я, например, никогда не привыкну. Вижу камеру — сразу теряюсь...

— Неужели не радуют подписчики в соцсетях? Ваши аккаунты — одни из самых популярных в сборной России по плаванию...

— Приятно, конечно, что я интересна фанатам, но мне не всегда легко дается делиться с ними. Открываться миру. Впрочем, с возрастом начинаешь понимать, что в общем-то всем на тебя все равно. Обсуждают, хорошо, день, два. Неделю или максимум месяц.

Дальше у всех своя жизнь и свои проблемы. Так зачем тогда это стеснение? К чему переживать кто что подумает, если можно жить так, как ты хочешь? Надо делать так, как тебе будет хорошо самому и не смотреть ни на кого вокруг. В любом случае всем не угодишь.

Мария КАМЕНЕВА

Родилась 27 мая 1999 года в Оренбурге.

Специализация: вольный стиль (50 метров, 100 метров), спина, комплексное плавание.

Чемпионка Европы, чемпионка мира на короткой воде, многократный призер чемпионатов мира на короткой воде, чемпионка и призер чемпионатов Европы на короткой воде, двукратный серебряный призер универсиады, шестикратная чемпионка Европейских игр.

Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка и призер чемпионатов России и других всероссийских и международных стартов.

Рекордсменка Европы (совместный рекорд с Кирой Туссен из Нидерландов на дистанции 50 метров на спине) и многократная рекордсменка России.