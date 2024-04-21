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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:22

В ПКР рассказали, сколько российских паралимпийцев примет участие в чемпионате Европы по плаванию

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков ответил на вопрос о том, сколько российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по плаванию.

Соревнования состоятся в Португалии с 21 по 27 апреля.

«47 спортсменов прибыли в Португалию для участия в открытом чемпионате Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. Среди них — лидеры сборной России, более 15 паралимпийских чемпионов, более 5 действующих рекордсменов мира. Участие в соревнованиях является обязательным критерием для квалификации на Паралимпиаду в Париже», — цитирует Рожкова ТАСС.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам разрешено участвовать в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе, однако они не смогут присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
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