Финский арбитр Йоуни Хютия сообщил, что хотел бы работать в России
14:57
Финский арбитр Йоуни Хютия сообщил, что хотел бы работать в России. Судья ведет переговоры с РФС.
«Пока я не могу подтвердить подписание контракта с РФС, в данный момент мы продолжаем переговоры. К сожалению, вопрос еще не решен. Очень надеюсь, что смогу подтвердить подписание соглашение в четверг или пятницу, возможно, на следующей неделе», — цитирует Хютию «РБ Спорт».
23 сентября португалец Витор Перейра был назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Сообщалось, что Хютия может стать его ассистентом.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/jouni-hyutiya-konechno-ya-hochu-rabotat-v-rossii-no-sperva-nuzhno-reshit-nekotory-e-voprosy/
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