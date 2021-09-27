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Финский арбитр Йоуни Хютия сообщил, что хотел бы работать в России

14:57
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Финский арбитр Йоуни Хютия сообщил, что хотел бы работать в России. Судья ведет переговоры с РФС.

«Пока я не могу подтвердить подписание контракта с РФС, в данный момент мы продолжаем переговоры. К сожалению, вопрос еще не решен. Очень надеюсь, что смогу подтвердить подписание соглашение в четверг или пятницу, возможно, на следующей неделе», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

23 сентября португалец Витор Перейра был назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Сообщалось, что Хютия может стать его ассистентом.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/jouni-hyutiya-konechno-ya-hochu-rabotat-v-rossii-no-sperva-nuzhno-reshit-nekotory-e-voprosy/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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