Финский арбитр Йоуни Хютия сообщил, что хотел бы работать в России. Судья ведет переговоры с РФС.

«Пока я не могу подтвердить подписание контракта с РФС, в данный момент мы продолжаем переговоры. К сожалению, вопрос еще не решен. Очень надеюсь, что смогу подтвердить подписание соглашение в четверг или пятницу, возможно, на следующей неделе», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

23 сентября португалец Витор Перейра был назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Сообщалось, что Хютия может стать его ассистентом.