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Новости   //    Судейство

В Москве начался сбор судей РПЛ

РФС организовал в Москве двухдневный сбор арбитров
14 октября, 14:40
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Российский футбольный союз организовал в Москве двухдневный сбор арбитров премьер-лиги и их ассистентов.

Сегодня, 14 октября, состоится знакомство судей с новым руководителем департамента судейства Витором Мануэлом Мелу Перейрой, а также пройдут занятия по правилам игры, касающимся игры рукой и положения «вне игры».

Завтра, 15 октября, представители департамента проведут отдельные лекции для судей и их помощников.

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Александр Бобров все материалы автора
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