В Москве начался сбор судей РПЛ
РФС организовал в Москве двухдневный сбор арбитров
14 октября, 14:40
Российский футбольный союз организовал в Москве двухдневный сбор арбитров премьер-лиги и их ассистентов.
Сегодня, 14 октября, состоится знакомство судей с новым руководителем департамента судейства Витором Мануэлом Мелу Перейрой, а также пройдут занятия по правилам игры, касающимся игры рукой и положения «вне игры».
Завтра, 15 октября, представители департамента проведут отдельные лекции для судей и их помощников.
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