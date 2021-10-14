В Москве начался сбор судей РПЛ

Российский футбольный союз организовал в Москве двухдневный сбор арбитров премьер-лиги и их ассистентов.

Сегодня, 14 октября, состоится знакомство судей с новым руководителем департамента судейства Витором Мануэлом Мелу Перейрой, а также пройдут занятия по правилам игры, касающимся игры рукой и положения «вне игры».

Завтра, 15 октября, представители департамента проведут отдельные лекции для судей и их помощников.